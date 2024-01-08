Названа сумма трансфера Артура в «Зенит»

Известна сумма перехода бразильского нападающего Артура из «Палмейраса» в петербургский «Зенит».

По информации «Спорт-Экспресса», клуб из «Северной столицы» заплатил за правого вингера 15 миллионов евро, которые были прописаны в контракте футболиста в качестве суммы отступных.

Ранее «Зенит» официально сообщил о трансфере. Соглашение с Артуром действует до 2027 года с опцией продления ещё на один год. В прошедшем сезоне вингер провёл 43 матча в рамках всех состязаний, забив десять голов при двух ассистах и став чемпионом Бразилии.