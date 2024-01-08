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Стало известно, что повлияло на переход Артура в «Зенит»

08 Января 2024 • 23:08 Комментировать

Стала известна важная причина перехода вингера «Палмейраса» Артура в питерский «Зенит». Вечером понедельника об этом официально сообщила пресс-служба «сине-бело-голубых».

По данным телеканала «Матч ТВ», к переходу 25-летнего бразильца склонило знакомство с легионером питерцев Клаудиньо, который выступает в составе чемпиона России уже не первый год.

Напомним, что вингер подписал с «Зенитом» контракт до конца сезона-2026/27. В трудовое соглашение включена опция автоматического продления ещё на один сезон.

Сумму трансфера СМИ ранее приблизительно оценивали в 18 млн евро.

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