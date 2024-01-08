Питерский «Зенит» в своих соцсетях официально объявил о переходе вингера «Палмейраса» Артура. Контракт с новичком заключён до конца сезона-2026/27, в соглашении есть опция автоматического продления ещё на один сезон.

«Сине-бело-голубые» приветствуют Артура в Санкт-Петербурге и желают бразильскому новичку новых покоренных вершин — вместе с «Зенитом»!», - приветствует новичка пресс-служба клуба.

Артуру 25 лет, основная позиция новичка питерцев на поле – правый вингер. Transfermarkt оценивает игрока в самом расцвете сил в 10 млн евро, а предполагаемая сумма трансфера футболиста из Бразилии в стан чемпиона России – 18 млн.

Ранее состав «Зенита» пополнил бразилец, экс-капитан «Флуминенсе» и центральный защитник Нино.