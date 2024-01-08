Борис Игнатьев назвал мотив «Зенита» пригласить Ахметова

Знаменитый тренер Борис Игнатьев оценил возможный переход Ильзата Ахметова из «Краснодара» в питерский «Зенит». Новости об этом появились в первые дни 2024 года, однако официально о переходе пока никто не объявлял.

«В первую очередь, это молодой игрок, с российским паспортом. А такого человека в стане «сине-бело-голубых» и не хватает. Наверное, поэтому они и выбрали его кандидатуру», - делится Игнатьев с Betonmobile.

Ахметов выступает за «Краснодар» с июля 2022 года, ранее Ильзат был игроком столичного ЦСКА и казанского «Рубина», в академии которого занимался футболом в юношеские годы.