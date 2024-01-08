Агент Сафонов рассказал, почему никто из россиян не уедет зимой в Европу

Известный футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, почему уверен, что никто из российских игроков не уедет в это зимнее трансферное окно в европейский чемпионат.

«Обычно такие трансферы летом бывают. А ещё в течение последнего месяца наши футболисты были в отпуске: на Мальдивах, на других курортах. В топовых европейских лигах сейчас пик сезона», - говорит Сафонов Vprognoze.ru.

Напомним, что самым громким отъездом в Европу из РПЛ в прошлое трансферное окно стал трансфер Арсена Захаряна из московского «Динамо» в испанский «Реал Сосьедад», сумма перехода составила 13 млн евро.