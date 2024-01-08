Гладилин: «Мелёшина нужно отдавать в аренду в «Факел»

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о возможном переходе форварда «красно-белых» Павла Мелёшина в «Факел».

«Конечно, Мелёшина нужно отдавать в аренду. Если он получит игровую практику в «Факеле», то это будет просто замечательно. Парню нужно играть, а не сидеть постоянно на скамейке», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

В нынешней кампании 19-летний нападающий появился на поле в восьми матчах с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом.

Трудовой договор Мелёшина со «Спартаком» рассчитан до середины 2025 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 500 тысяч евро.