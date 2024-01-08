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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин: ЦСКА нужен нападающий

08 Января 2024 • 21:48 Комментировать

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о том, какие позиции нужно усилить столичному клубу этой зимой.

Эксперт заявил, что нужно следить за восстановлением Игоря Дивеева, чтобы понимать, стоит ли покупать нового защитника.

«Конечно, нужен еще нападающий, потому что очень много слухов, что Чалов может уйти. Как понимаю, Мусаева брали для конкуренции с Заболотным, но Чалову она тоже нужна», — цитирует Масалитина «Чемпионат».

По мнению специалиста, ЦСКА практически в каждую линию нужно искать усиление.

В 18 турах подопечные Владимира Федотова набрали 28 очков и отправились в отпуск на восьмой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Масалитин Антон Заболотный Фёдор Чалов ещё теги
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