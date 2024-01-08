Петржела уверен, что в ближайшие 20 лет российские клубы не выиграют еврокубок

Чешский тренер Властимил Петржела, который ранее возглавлял «Зенит», поделился мнением о шансах российских команды завоевать европейский трофей.

По мнению эксперта, уровень российского футбола каждый год будет снижаться, несмотря на то, что в РПЛ есть хорошие футболисты.

«Когда Россию вернут на международную арену, хороших результатов придется долго ждать. В ближайшие 20 лет российский клуб не выиграет еврокубок. Даже Лигу конференций», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Напомним, российские команды и сборные продолжают быть отстранены от участия в международных соревнованиях.