Агент Перейры рассказал, вернётся ли экс-игрок «Краснодара» в Россию

Рикардо Каналс, агент уругвайского полузащитника «Насьоналя» Маурисио Перейры, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Маурисио любит «Краснодар», у него в этом клубе осталось много друзей, но в Россию он уже не вернется», — заявил Каналс Metaratings.

По словам агента, 33-летний Перейра заключил контракт с клубом, в котором начинал свою карьеру. Именно в этой команде он и хочет ее завершить, добавил представитель Перейры.

Напомним, уругваец защищал цвета кубанского коллектива с 2013 по 2019 год, после чего перебрался в американский «Орландо Сити», а этой зимой заключил договор с «Насьоналем».