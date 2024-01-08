​Пономарёв: «Пеле, Чарльтон, теперь Беккенбауэр – очень жаль, когда уходят такие корифеи нашей игры»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв дал комментарий после появления информации о смерти легендарного в прошлом немецкого футболиста Франца Беккенбауэра.

Как известно, Беккенбауэр ушёл из жизни в возрасте 78 лет.

По словам Пономарёва, ему очень грустно из-за смерти Беккенбауэра. Экс-игрок ЦСКА отметил, что Франц был не только хорошим игроком, но и порядочным человеком.

«Смерть Франца Беккенбаура – большая утрата для немецкого и мирового футбола. Пеле, Чарльтон, теперь Беккенбауэр – очень жаль, когда уходят такие корифеи нашей игры. Хочется плакать, потому что таких людей больше не будет!» - цитирует Пономарёва Sport24.

Пономарёв добавил, что считает Беккенбауэра лучшим полузащитником и защитником в истории мирового футбола.