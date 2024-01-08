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Даев – о Шершуне: «Влился с команду и хорошо общался со многими»

08 Января 2024 • 20:26 Комментировать

Бывший игрок московского ЦСКА Вячеслав Даев вспомнил своего экс-одноклубника Богдана Шершуна. В понедельник, 8 января стало известно о смерти Шершуна.

«Нормальный парень был. Влился в команду, дружил со многими ребятами. Жалко, что игроки из той команды так рано уходят. То Вениамин Мандрыкин, теперь Шершун», - вспоминает Даев для телеканала «Матч ТВ», добавив, что вместе они провели только один сезон в ЦСКА.

Напомним, что Шершун провёл в ЦСКА три года карьеры – с 2002 по 2005 годы. Ранее ушедшего из жизни экс-футболиста сборной Украины вспомнил тогдашний рулевой ЦСКА Валерий Газзаев.

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ЦСКА Москва Богдан Шершун Вячеслав Даев ещё теги
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