Агент рассказал о состоянии Рыбуса

Роман Орещук, агент защитника казанского «Рубина» Мацея Рыбуса, ответил на вопрос о состоянии своего подопечного.

Напомним, 34-летний поляк получил травму в самом начале сезона и сыграл только в двух матчах.

«Насколько я знаю, он уже работает в Турции с тренером по физподготовке с 4-5 числа, чтобы с первого дня сборов работать в группе. Команда прилетает 15 числа. У Мацея нет проблем, он уже восстановился», — приводит слова агента «Чемпионат».

В 18 турах Российской премьер-лиги «Рубин» набрал 28 очков и завершил первую часть сезона на седьмой строчке в турнирной таблице.

Стоит сказать, что в последних пяти матчах во всех турнирах казанцы проиграли только один раз и одержали четыре победы, не пропустив ни одного мяча.