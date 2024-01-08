Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент рассказал о состоянии Рыбуса

08 Января 2024 • 20:23 Комментировать

Роман Орещук, агент защитника казанского «Рубина» Мацея Рыбуса, ответил на вопрос о состоянии своего подопечного.

Напомним, 34-летний поляк получил травму в самом начале сезона и сыграл только в двух матчах.

«Насколько я знаю, он уже работает в Турции с тренером по физподготовке с 4-5 числа, чтобы с первого дня сборов работать в группе. Команда прилетает 15 числа. У Мацея нет проблем, он уже восстановился», — приводит слова агента «Чемпионат».

В 18 турах Российской премьер-лиги «Рубин» набрал 28 очков и завершил первую часть сезона на седьмой строчке в турнирной таблице.

Стоит сказать, что в последних пяти матчах во всех турнирах казанцы проиграли только один раз и одержали четыре победы, не пропустив ни одного мяча.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Роман Орещук Мацей Рыбус ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше 22
«Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 9
Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии 8
Проект «Саудовская Аравия» сворачивается: топ-клубы лиги остались без кормушки 8
«Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А 8
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Января
20:45 · Россия. Премьер-лига
Агент Перейры рассказал, вернётся ли экс-игрок «Краснодара» в Россию
20:32 · Россия. Премьер-лига
​Пономарёв: «Пеле, Чарльтон, теперь Беккенбауэр – очень жаль, когда уходят такие корифеи нашей игры»
20:26 · Россия. Премьер-лига
Даев – о Шершуне: «Влился с команду и хорошо общался со многими»
20:23 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал о состоянии Рыбуса
20:14 · Россия. Премьер-лига
Наумов считает ошибкой назначение Амарала в «Спартак»
20:12 · Россия. Премьер-лига
Захарян рассказал, кого ему не хватает в Испании
20:08 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Абаскаль не приведёт «Спартак» к чемпионству»
19:58 · Россия. Премьер-лига
Захарян оценил свой уровень испанского на два балла из 10
19:45 · Россия. Премьер-лига
Мостовой отреагировал на новости, связывающие его с «Енисеем»
19:43 · Россия. Премьер-лига
Дюрица рассказал, что ему предлагали участие в договорном матче РПЛ 1
19:28 · Россия. Премьер-лига
Игрок ЦСКА подписал контракт с польской «Сталью» официально
19:18 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Факела» Долгов высказался о своём будущем
18:57 · Россия. Премьер-лига
У «Урала» появился конкурент за полузащитника тбилисского «Динамо»
18:45 · Россия. Премьер-лига
Чанов назвал позиции, которые нужно усилить ЦСКА
18:39 · Россия. Премьер-лига
Чанов оценил перспективы ЦСКА в текущем сезоне
Все новости
Рекомендуем