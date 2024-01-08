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Захарян рассказал, кого ему не хватает в Испании

08 Января 2024 • 20:12 Комментировать

Арсен Захарян, летний новичок «Реал Сосьедада» рассказал, кого в Испании ему больше всех не хватает.

«По друзьям, наверное, больше всех скучаю. Семья здесь, мне так‑то легко. По еде не скучаю, мама готовит», - говорит Арсен телеканалу «Матч ТВ».

Ранее Захарян оценил свой уровень владения испанским языком, который пока, по словам футболиста, у него очень страдает. А также высказался о главном тренере своего клуба.

Захарян стал частью «Реал Сосьедада» в конце лета 2023 года, пока что у Арсена в активе лишь одно голевое действие, а именно ассист в матче с «Вильярреалом» в рамках чемпионата страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян
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