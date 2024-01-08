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Наумов: «Абаскаль не приведёт «Спартак» к чемпионству»

08 Января 2024 • 20:08 Комментировать

Известный функционер Николай Наумов поделился мнением о работе главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль не приведет «Спартак» к чемпионству в этом году однозначно. Он не определился, чего вообще хочет от жизни и футбола. То Соболев не играет, то Джикию посадил, постоянно состав ротирует. Стабильности тут не будет», — приводит слова Наумова портал «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Абаскаль останется в «Спартаке» до конца сезона, а летом по нему уже будут принимать решение.

Первую часть сезона «красно-белые» завершили на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 30 очков в 18 турах.

Напомним, в прошлом розыгрыше РПЛ «Спартак» завоевал бронзовые медали.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Николай Наумов Гильермо Абаскаль ещё теги
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