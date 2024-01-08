Захарян оценил свой уровень испанского на два балла из 10

В конце прошлого трансферного окна Арсен Захарян перебрался из московского «Динамо» в «Реал Сосьедад». Спустя почти полгода в Испании Арсен оценил свой уровень главного языка этой страны – испанского.

«Оценю свой испанский на два из 10 (улыбается). Клуб дал учителя, но я думаю брать русского преподавателя и заниматься с двумя. Бывает, у него нет времени или у меня тренировки, чуть просаживаемся в этом плане», - говорит Захарян телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что после трансфера Захарян пока не блещет результативными действиями. В активе Арсена лишь один ассист в паре десятков официальных матчей в футболке баскского клуба.