Мостовой отреагировал на новости, связывающие его с «Енисеем»

В понедельник, 8 января стало известно, что бывший российский футболист и начинающий тренер Александр Мостовой может принять первый серьёзный вызов в карьере тренера и встать у руля середняка Мелбет-Первой лиги, красноярского «Енисея». Сам Александр Владимирович прокомментировал эту информацию.

«Да, звонок из «Енисея» действительно был. Но на данный момент никакой конкретики. Я открыт для предложений. В том числе от топ-клубов», - говорит Мостовой порталу «РБ Спорт».

Мостовой, в случае назначения в Красноярске, возглавит команду, что идёт на 10-м месте турнирной таблицы с 24 очками в активе.