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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дюрица рассказал, что ему предлагали участие в договорном матче РПЛ

08 Января 2024 • 19:43 Комментировать (1)

Бывший футболист «Сатурна» Ян Дюрица поделился историей о несостоявшемся договорном матче в чемпионате России.

«Я помню, что в «Сатурне» хотели, чтобы мы сдали игру с «Рубином». Это был единственный раз в жизни, когда при мне что-то предлагали, но мы тогда отказались», — приводит слова Дюрицы Metaratings.

Экс-игрок добавил, что участие в таком матче потом всю жизнь будет тебя преследовать, и это означает, что ты предаешь команду и болельщиков.

Напомним, словацкий защитник выступал за раменский «Сатурн» с 2006 по 2009 год.

Дюрица завершил карьеру футболиста в 2019 году. Последней его командой была чешская «Дукла».
 

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Комментарии (1) Все комментарии
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kotowski
08 Января 2024 в 19:53
Он же словак.
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