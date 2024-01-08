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Игрок ЦСКА подписал контракт с польской «Сталью» официально

08 Января 2024 • 19:28 Комментировать

Илья Шкурин, нападающий, принадлежащий московскому ЦСКА, подписал контракт со «Сталью», что базируется в польском городе Мелец. О сделке между футболистом и его клубом стало известно официально.

Напомним, что до конца текущего сезона Шкурин принадлежит ЦСКА и играет за «Сталь» будучи арендованным. Но после окончания сезона он станет свободным агентом – вот тогда уже начнёт действовать его новый контракт с клубом.

Белорусскому форварду, уроженцу Витебска 24 года. В текущем сезоне он сыграл в 20 официальных матчах за «Сталь», в которых отличился 10 голами и пятью голевыми передачами. Выступает «Сталь» в сильнейшем дивизионе Польши.

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