Форвард «Факела» Долгов высказался о своём будущем

Форвард воронежского «Факела» Александр Долгов ответил на вопрос касаемо собственного будущего.

Напомним, ранее стало известно, что Долгов покинет свой клуб – он не отправится с «огнеопасными» на первый зимний сбор, так как в Воронеже на него не рассчитывают. Подтвердил это спортивный директор клуба Кирилл Котов.

«Варианты есть, общаемся. Эти варианты — в РПЛ? В том числе, да», - заключил Долгов для «РБ Спорта».

Долгов перебрался в родной Воронеж минувшим летом, однако закрепиться в клубе РПЛ не смог. Всего в активе футболиста, который находится в самом расцвете сил 15 сыгранных официальных встреч, в них он оформил всего лишь один забитый гол.