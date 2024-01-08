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У «Урала» появился конкурент за полузащитника тбилисского «Динамо»

08 Января 2024 • 18:57 Комментировать

Калининградская «Балтика» вступила в борьбу с екатеринбургским «Уралом» за хавбека тбилисского «Динамо» Усмана Камара.

Как вещает Sport24 со ссылкой на свои источники, балтийцы предложили грузинскому топ-клубу за трансфер своего ценного актива 400 тыс. евро. А игроку предложили трудовое соглашение на 2,5 года.

Ранее инсайдер Иван Карпов называл сумму в 380 тыс. евро, которую «Урал» должен заплатить грузинской команде за Камара. Футболист является гражданином Гвинеи, ему 25 лет. Контракт легионера с динамовцами из Тбилиси заканчивается в конце 2024 календарного года.

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Балтика Урал Динамо Тбилиси трансферы футбола - зима 2024 Усман Камара ещё теги
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