Чанов назвал позиции, которые нужно усилить ЦСКА

Экс-тренер столичного ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о том, какие позиции необходимо усилить «красно-синим» этой зимой.

«В моем понимании в усилении нуждается центральная линия: центральный защитник, полузащитник и нападающий», — заявил Чанов порталу «Чемпионат».

По словам эксперта, ЦСКА потерял много очков, пропустив голы на последних минутах, которые приходили как раз из центральной зоны.

После 18 сыгранных туров подопечные Владимира Федотова занимают восьмое место в чемпионате России. В копилке «армейского» коллектива 28 зачетных баллов.

Возобновление РПЛ состоится в начале марта.