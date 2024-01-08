Чанов оценил перспективы ЦСКА в текущем сезоне

Тренер вратарей Вячеслав Чанов, ранее работавший в ЦСКА, поделился ожиданиями от игры «армейцев» во второй половине сезона.

«Я очень надеюсь и думаю, что ЦСКА закончит сезон высоко. Если будут реализовывать голевые моменты и не пропускать в концовках, то все будет хорошо», — приводит слова Чанова «Чемпионат».

Специалист добавил, что у ЦСКА есть ряд травмированных футболистов, которые должны восстановиться к весеннему отрезку.

В 18 матчах подопечные Владимира Федотова смогли набрать 28 очков и ушли на перерыв на восьмой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Стоит сказать, что по итогам прошлой кампании ЦСКА финишировал вторым.