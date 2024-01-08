Гогниев: «Шершун запомнился весёлым и отзывчивым человеком»

8 января не стало бывшего украинского футболиста Богдана Шершуна. На его смерть отреагировал экс-нападающий «армейцев» Москвы Спартак Гогниев, которому удалось поиграть с Шершуном в одной команде.

«Царствие небесное. Приношу соболезнования семье. На самом деле, молодой парень. Он запомнился мне веселым и отзывчивым человеком», - говорит Гогниев телеканалу «Матч ТВ».

Гогниев находился в составе ЦСКА с 2001 по 2004 годы, Шершун посвятил «армейцам» период карьеры с 2002 по 2005 годы.

Ранее о смерти бывшего подопечного высказался бывший тренер столичного ЦСКА Валерий Газзаев, выразивший соболезнования родным и близким Шершуна.