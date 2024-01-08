Игроки одного из аутсайдеров РПЛ уже отправились на сборы

Игроки грозненского «Ахмата», который в этом сезоне идёт в конце турнирной таблицы, уже вышли из отпуска и отправились на сборы, которые пройдут в тёплой Турции. Об этом вещает пресс-служба грозненской команды.

Всего в Турции у подопечные Мирослава Ромащенко запланировано три тренировочных сбора. Место сборов – очень популярный у футболистов со всей Евразии город Белек, что расположен не так далеко от города Анталья на средиземноморском побережье.

«Ахмат» по итогам 18 прошедших туров РПЛ идёт лишь на 13-м месте, отрыв от зоны вылета имеется, но он довольно шаткий – всего четыре очка.