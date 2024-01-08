Александр Мостовой может возглавить «Енисей»

Бывший российский футболист, а ныне футбольный эксперт и начинающий тренер Александр Мостовой может принять свой первый вызов в тренерской карьере и отправиться в Красноярск, чтобы возглавить там местный «Енисей». Сибиряки являются середняком Мелбет-Первой лиги.

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на свои источники, переговоры между Мостовым и «Енисеем» могут пройти после новогодних праздников.

Ранее «Енисею» не удалось договориться с Андреем Тихоновым и главным тренером медийного футбольного клуба 2DROTS Дмитрием Кузнецовым. Отмечается, что помимо Мостового «Енисей» рассматривает на вакантный пост Спартака Гогниева и Юрия Уткульбаева.