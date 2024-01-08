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Газзаев – о Шершуне: «Он оставил очень приятные впечатления во время совместной работы»

08 Января 2024 • 18:03 Комментировать

Бывший тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на смерть экс-полузащитника «армейцев» Москвы и сборной Украины Богдана Шершуна. Шершун выступал в рядах ЦСКА с 2002 по 2005 год. В стане «армейцев» выиграл дважды Кубок России, дважды стал чемпионом России и помог завоевать один из главных трофеев в истории клуба – Кубок УЕФА в 2005 году.

«Очень жаль, что в таком молодом возрасте он ушел из жизни. Он оставил след в становлении ЦСКА на первых этапах в 2002 году, когда только создавалась молодая, очень амбициозная команда. Он оставил очень приятные впечатления во время совместной работы», - сказал Газзаев «Спорт-Экспрессу», выразив искренние соболезнования родным и близким Богдана Шершуна.

О смерти Шершуна стало известно днём 8 января.

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ЦСКА Москва Богдан Шершун Валерий Газзаев ещё теги
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