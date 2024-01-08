Столичное «Динамо» в своих социальных сетях назвало соперников на грядущих зимних сборах.

Напомним, что сборы «бело-голубых» пройдут в двух странах – в Катаре и Турции. Первый сбор состоится в Катаре, два последующих – в Турции.

На катарском сборе динамовцы сыграют лишь один матч – против «Аль-Вакры». Он запланирован на 25 января. А вот на турецких сборах матчей будет гораздо больше.

Так, 3 февраля «Динамо» встретится с «Ботевом» из Болгарии, 4 февраля с «Гангвоном» из Южной Кореи, 8 февраля с «Оренбургом», бывшим клубом Марцела Лички. Соперники по матчам на 11 и 12 февраля определятся позднее.

19 февраля сразу в один день пройдут два спарринга против «Крыльев Советов», 23 февраля «Динамо» встретится с «Балтикой», а 24 февраля – с московским ЦСКА.