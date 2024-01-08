​Агент Кавани ответил на вопрос о возможном приезде игрока в РПЛ

Агент Вальтер Гульельмоне, который работает с известным нападающим Эдинсоном Кавани, ответил на вопрос о Российской премьер-лиге. У агента спросили, мог ли бы Кавани на закате карьеры рассмотреть щедрое предложение из чемпионата России.

«Точно не сейчас, потому что Эдинсона всё устраивает в «Боке». Могу лишь добавить, что от российских клубов мы никогда не получали предложений», - цитирует Гульельмоне Metaratings.

Напомним, что с лета 36-летний Эдинсон Кавани выступает за «Бока Хуниорс». Ранее уругваец поиграл в Европе за «Валенсию», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Наполи» и «Палермо».

Отметим, что портал Transfermarkt оценивает Эдинсона Кавани в 2 миллиона евро.