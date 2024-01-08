Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Агент Кавани ответил на вопрос о возможном приезде игрока в РПЛ

08 Января 2024 • 17:47 Комментировать

Агент Вальтер Гульельмоне, который работает с известным нападающим Эдинсоном Кавани, ответил на вопрос о Российской премьер-лиге. У агента спросили, мог ли бы Кавани на закате карьеры рассмотреть щедрое предложение из чемпионата России.

«Точно не сейчас, потому что Эдинсона всё устраивает в «Боке». Могу лишь добавить, что от российских клубов мы никогда не получали предложений», - цитирует Гульельмоне Metaratings.

Напомним, что с лета 36-летний Эдинсон Кавани выступает за «Бока Хуниорс». Ранее уругваец поиграл в Европе за «Валенсию», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Наполи» и «Палермо».

Отметим, что портал Transfermarkt оценивает Эдинсона Кавани в 2 миллиона евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бока Хуниорс Эдинсон Кавани РПЛ Вальтер Гульельмоне ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше 19
«Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 9
Проект «Саудовская Аравия» сворачивается: топ-клубы лиги остались без кормушки 8
«Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А 8
Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии 8
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Января
18:57 · Россия. Премьер-лига
У «Урала» появился конкурент за полузащитника тбилисского «Динамо»
18:45 · Россия. Премьер-лига
Чанов назвал позиции, которые нужно усилить ЦСКА
18:39 · Россия. Премьер-лига
Чанов оценил перспективы ЦСКА в текущем сезоне
18:30 · Россия. Премьер-лига
Гогниев: «Шершун запомнился весёлым и отзывчивым человеком»
18:25 · Россия. Премьер-лига
Игроки одного из аутсайдеров РПЛ уже отправились на сборы
18:10 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой может возглавить «Енисей»
18:03 · Россия. Премьер-лига
Газзаев – о Шершуне: «Он оставил очень приятные впечатления во время совместной работы»
17:51 · Россия. Премьер-лига
Московское «Динамо» озвучило соперников на зимних сборах официально
17:47 · Россия. Премьер-лига
​Агент Кавани ответил на вопрос о возможном приезде игрока в РПЛ
17:46 · Россия. Премьер-лига
В «Факеле» опровергли интерес к молодому спартаковцу Зорину
17:43 · Россия. Премьер-лига
Дюрица: В «Локомотиве» Билялетдинов вёл себя высокомерно
17:36 · Россия. Премьер-лига
Гоцук назвал самый позитивный момент для «Пари НН» в этом сезоне
17:35 · Россия. Премьер-лига
Шикунов: Хотелось бы, чтобы «Спартак» боролся за чемпионство
17:25 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, какие клубы РПЛ хотят подписать Зорина
17:24 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА отреагировал на смерть украинца Шершуна
Все новости
Рекомендуем