В «Факеле» опровергли интерес к молодому спартаковцу Зорину

Кирилл Котов, спортивный директор воронежского «Факела» высказался по поводу информации, что появилась не так давно в сети. Сообщалось, что воронежцы входят в список из двух клубов, которые интересуются Даниилом Зориным, молодым полузащитником «красно-белых».

«Это все слухи, мы не ведем переговоры по этому футболисту», - сказал Котов телеканалу «Матч ТВ».

Вторым претендентом на Зорина, помимо «Факела», согласно новости являются самарские «Крылья Советов». Сообщалось, что «Факел» рассматривает аренду молодого игрока.

Зорину 19 лет, вторую половину 2023 календарного года он провёл в минском «Динамо» и стал чемпионом национального белорусского первенства.