Дюрица: В «Локомотиве» Билялетдинов вёл себя высокомерно

Экс-футболист московского «Локомотива» Ян Дюрица поделился комментарием о своём бывшем одноклубнике Динияре Билялетдинове.

«Честно, у меня с Билялетдиновым были не очень хорошие отношения. Он был капитаном и большой звездой, из-за чего время от времени вел себя чуть-чуть высокомерно», — приводит слова Дюрицы Metaratings.

Словенец добавил, что Билялетдинов хорошо дружил с Дмитрием Сычёвым.

Напомним, Билялетдинов играл за основную команду «Локомотива» с 2004 по 2009 год, после чего перебрался в «Эвертон». Последним клубом в его карьере был литовский «Ритеряй».

На счету экс-игрока 46 матчей за сборную России, шесть забитых мячей и два ассиста.