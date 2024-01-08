Шикунов: Хотелось бы, чтобы «Спартак» боролся за чемпионство

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением о том, смогут ли «красно-белые» побороться за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

«Хотелось бы, чтобы так было. Очень хотелось бы, чтобы борьба была не только между «Краснодаром» и «Зенитом», а еще и «Динамо», «Локомотивом», «Спартаком», — приводит слова Шикунова «РБ Спорт».

В первой части сезона чемпионата России было сыграно 18 туров. Лидером на зимний перерыв отправился «Краснодар». На второй строчке располагается «Зенит», а на третьей — «Динамо». Далее идут «Локомотив» и «Спартак».

Возобновление сезона Российской премьер-лиги состоится в начале марта.