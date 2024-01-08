Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шикунов: Хотелось бы, чтобы «Спартак» боролся за чемпионство

08 Января 2024 • 17:35 Комментировать

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением о том, смогут ли «красно-белые» побороться за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

«Хотелось бы, чтобы так было. Очень хотелось бы, чтобы борьба была не только между «Краснодаром» и «Зенитом», а еще и «Динамо», «Локомотивом», «Спартаком», — приводит слова Шикунова «РБ Спорт».

В первой части сезона чемпионата России было сыграно 18 туров. Лидером на зимний перерыв отправился «Краснодар». На второй строчке располагается «Зенит», а на третьей — «Динамо». Далее идут «Локомотив» и «Спартак».

Возобновление сезона Российской премьер-лиги состоится в начале марта.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Зенит Краснодар Динамо Москва Александр Шикунов ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Января
17:51 · Россия. Премьер-лига
Московское «Динамо» озвучило соперников на зимних сборах официально
17:47 · Россия. Премьер-лига
​Агент Кавани ответил на вопрос о возможном приезде игрока в РПЛ
17:46 · Россия. Премьер-лига
В «Факеле» опровергли интерес к молодому спартаковцу Зорину
17:43 · Россия. Премьер-лига
Дюрица: В «Локомотиве» Билялетдинов вёл себя высокомерно
17:36 · Россия. Премьер-лига
Гоцук назвал самый позитивный момент для «Пари НН» в этом сезоне
17:35 · Россия. Премьер-лига
Шикунов: Хотелось бы, чтобы «Спартак» боролся за чемпионство
17:25 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, какие клубы РПЛ хотят подписать Зорина
17:24 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА отреагировал на смерть украинца Шершуна
17:18 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА анонсировал матчи с «Сочи» и «Динамо»
17:04 · Россия. Премьер-лига
Гоцук назвал место, которое обрадует «Пари НН» по итогам сезона
17:04 · Россия. Премьер-лига
Семак смог бы работать в АПЛ — Мостовой
16:57 · Россия. Премьер-лига
​Умер экс-игрок ЦСКА Шершун
16:03 · Россия. Премьер-лига
Дюрица: Евсеев – сумасшедший, на тренировках он ломал людей
15:42 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» получат 20% от следующей продажи Салтыкова
15:24 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Спартак» Зорин имеет предложения от двух клубов РПЛ слухи
Все новости
Рекомендуем