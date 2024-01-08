Стало известно, какие клубы РПЛ хотят подписать Зорина

Полузащитник московского «Спартака» Даниил Зорин может перебраться в другой клуб Российской премьер-лиги.

Как сообщает телеграм-канал «КБ Телега», в услугах 19-летнего футболиста заинтересованы самарские «Крылья Советов» и воронежский «Факел». По сведениям источника, команда Игоря Осинькина хочет арендовать Зорина с правом выкупа, а «Факел» планирует взять игрока в аренду без пункта о выкупе.

Ранее сообщалось, что «Спартак» намерен отпустить в аренду Зорина в зимнее трансферное окно.

Напомним, вторую часть 2023 года Зорин провел в минском «Динамо», с которым завоевал чемпионство.