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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стало известно, какие клубы РПЛ хотят подписать Зорина

08 Января 2024 • 17:25 Комментировать

Полузащитник московского «Спартака» Даниил Зорин может перебраться в другой клуб Российской премьер-лиги.

Как сообщает телеграм-канал «КБ Телега», в услугах 19-летнего футболиста заинтересованы самарские «Крылья Советов» и воронежский «Факел». По сведениям источника, команда Игоря Осинькина хочет арендовать Зорина с правом выкупа, а «Факел» планирует взять игрока в аренду без пункта о выкупе.

Ранее сообщалось, что «Спартак» намерен отпустить в аренду Зорина в зимнее трансферное окно.

Напомним, вторую часть 2023 года Зорин провел в минском «Динамо», с которым завоевал чемпионство.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Факел Даниил Зорин трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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