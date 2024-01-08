​ЦСКА отреагировал на смерть украинца Шершуна

Московский ЦСКА сделал публикацию после поступления информации о смерти Богдана Шершуна. Украинец, который выступал за «армейцев» в 2002-2005 годах, ушёл из жизни в 42 года…

«Приносим искренние соболезнования всем родным и близким», - говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Также ЦСКА отметил достижения Шершуна в составе команды. Так, украинец два раза становился чемпионом России, выигрывал Кубок России, а также Кубок УЕФА.

Больше всего матчей в своей футбольной карьере Богдан Шершун провёл за «Днепр». Шершун повесил бутсы на гвоздь в 2014 году.