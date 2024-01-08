ЦСКА анонсировал матчи с «Сочи» и «Динамо»

Московский ЦСКА анонсировал ещё два товарищеских матча, которые команда проведёт во время зимних учебно-тренировочных сборов. 9 февраля подопечные Владимира Федотова сыграют против «Сочи», а 24 февраля – против «Динамо». Игры пройдут в Турции. О времени их начала «армейцы» обещают объявить дополнительно.

После восемнадцати туров Премьер-лиги ЦСКА располагается на восьмой позиции в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» команда Владимира Федотова отстаёт на десять зачётных баллов.

Чемпионат России продолжится после зимних каникул – в начале марта.