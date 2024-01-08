Гоцук назвал место, которое обрадует «Пари НН» по итогам сезона

Защитник и лидер «Пари НН» Кирилл Гоцук назвал место в турнирной таблице, которое заставит радоваться игроков его команды по итогам текущего сезона. Это пятая строчка таблицы РПЛ.

«Хотелось бы на четыре строчки вверх. Если пятое место, мы будем рады и довольны, но для этого нужно много работать на сборах», - говорит Гоцук телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что перед началом сезона «Пари НН» многие записывали в аутсайдеры. Однако команда Сергея Юрана вопреки скептикам почти всегда держалась в первой восьмёрке команд РПЛ на дистанции.Тем не менее, в оставшуюся часть сезона ещё всё может сильно поменяться.