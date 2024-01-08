Семак смог бы работать в АПЛ — Мостовой

Экс-игрок московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о том, смог бы действующий наставник «Зенита» Сергей Семака работать в Английской премьер-лиге.

«В футболе все давно придумано. И Сергей Семак, и другие российские специалисты, кто раньше играл в футбол, спокойно смогли бы работать в АПЛ или других топ-чемпионатах», — заявил Мостовой порталу «РБ Спорт».

Напомним, 47-летний Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. В текущем сезоне санкт-петербургский коллектив набрал 36 очков в 18 турах. На зимний перерыв «сине-бело-голубые» ушли на второй позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.