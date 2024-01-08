​Умер экс-игрок ЦСКА Шершун

Умер бывший футболист московского ЦСКА Богдан Шершун. О смерти известного в прошлом украинского футболиста в социальных сетях сообщил журналист Игорь Цыганык. Причины смерти Шершуна пока неизвестны. Ему было только 42 года…

За ЦСКА Богдан Шершун выступал в 2002-2005 годах. За это время футболист провёл 81 официальный матч, в которых записал на свой счёт два гола.

Богдан Шершун завершил профессиональную карьеру футболиста летом 2014 года. Больше всего матчей футболист провёл за «Днепр».