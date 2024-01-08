Известный бразильский журналист Нильтон Пиментель в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о переходе защитника Нино из «Флуминенсе» в «Зенит».

- Какие сильные стороны Нино?

- Благодаря своему высокому росту Нино очень хорош в единоборствах, он здорово играет головой и может быть опасен при стандартах у ворот соперника. Также я бы назвал его достаточно умным футболистом, который умеет регулировать темп игры и обладает хорошим пасом.

- После перехода некоторые в России говорят, что он слишком медленный, это так?

- С учетом его роста, конечно, его не назовешь быстрым игроком, но называть его медленным — преувеличение. Нино спокойно компенсирует недостаток скорости в других моментах.

- Вас удивило, что он перешел в «Зенит», а не в Европу?

- Да, я думал, что он отправится в какую-то команду из Испании, но «Зенит» отличный клуб и переход Нино — это очень хорошее усиление. Трансфер будет выгоден обеим сторонам.

26-летний Нино подписал трудовой договор с санкт-петербургским клубом до конца сезона-2027/28.