Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о последних новостях из «Локомотива».

- Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков перешел в «Локомотив». Как оцените этот трансфер?

- Вполне приемлемый и закономерный трансфер. Салтыков показывал хорошую игру и был одним из самых заметных среди молодых футболистов. Следует отметить, что «Крылья Советов» - это кузница кадров. Многие ребята, которые находятся в «Локомотиве», являются выходцами из «Чертаново» и «Крыльев Советов». Поэтому Салтыкову проще будет адаптироваться в новой команде. Уверен, что его ждет серьезное будущее, поэтому хорошо, что руководители этих двух клубов нашли точки соприкосновения. Для железнодорожников это освежение и усиление игры.

- Вы верите, что Салтыков сможет заиграть в «Локомотиве» и раскрыть свой потенциал?

- Верю. Другой вопрос, как это будет проходить, с первого мгновения или по прошествии какого-то времени адаптации.

- В 21 матче этого сезона Салтыков забил 4 мяча. Не маловато?

- Наверное, всегда можно ждать большего количества мячей, и хотелось бы, но Никита показывал хороший, нестандартный футбол. Я уверен, что Салтыков усилит конкуренцию среди игроков атаки. Все эти ребята из одной парты и школы. Они не будут с завистью смотреть друг на друга, потому что они по жизни друзья и поэтому станут более терпимо относиться к ситуации и ждать своего часа.

- Салтыков по своему уровню сможет конкурировать с Глушенковым, Пиняевым и другими полузащитниками?

- Конечно. И будет это делать.

- Он придет в команду только летом, а пока будет в Самаре в аренде. Это минус, что уже сейчас он не сможет помогать?

- Я думаю, есть какие-то договоренности, связанные с ситуацией в Самаре. Отдавая такого игрока, «Крылья Советов» многое теряют и должны найти ему замену. С другой стороны, у «Локомотива» сейчас достаточно сил в атаке, чтобы двигаться вперед без него.

- Пишут, что «Локомотив» намерен продать полузащитника Рыбчинского. Он действительно не нужен команде?

- Это не особая потеря. Рыбчинский – игрок второго плана. Когда-то он выходит на поле, когда-то нет. Поэтому зацикливаться по поводу его ухода нет смысла. С другой стороны, «Локомотив» помогает таким ребятам раскрывать свои возможности, играя, а не сидя на скамейке.

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- Была информация, что Гилерме может уйти зимой в «Сочи».

- А ему это зачем? Он столько лет находится в серьезной команде. Авторитетный человек. Если он будет заканчивать карьеру, то надо переходить в «Локомотиве» на какую-то другую должность. Он этого заслуживает.

- Считаете, Гилерме пора заканчивать карьеру?

- Нет-нет. В команде есть вратари, но Гилерме тот человек, который в любой момент способен выйти и занять место в воротах.

Елена Григорьевская