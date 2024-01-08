Дюрица: Евсеев – сумасшедший, на тренировках он ломал людей

Бывший защитник московского «Локомотива» и «Сатурна» Ян Дюрица высказался о партнёрах по подмосковному клубу.

«Евсеев – сумасшедший. На тренировках ломал людей. Если кто-то на поле ошибался, то всё, ты становился для него красной тряпкой», – приводит слова Дюрицы Metaratings.ru. Также Ян рассказал о качествах Дмитрия Лоськова, отметив, что, несмотря на потерю скорости, полузащитник мог отдать гениальный пас.

Напомним, что Ян Дюрица выступал за «Сатурн» с 2006 по 2008 год, проведя 83 матча в составе раменского клуба и забив три гола.