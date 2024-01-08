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​Булыкин: «Если бы Салтыков перешёл в «Локомотив» сейчас, вообще было бы супер» эксклюзив

08 Января 2024 • 15:58 Комментировать

Ветеран «Локомотива» Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о последних трансферных новостях из стана «железнодорожников».

- Пишут, что полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков перешел в «Локомотив». Как оцените такой трансфер?

- Я хорошо его оцениваю. Для всех этот переход только в плюс. Если бы он сейчас перешел, вообще было бы супер. Но Салтыкову придется подождать до конца этого сезона.

- Вам нравится, как играет Салтыков в Самаре?

- Мне нравится то, что «Крылья Советов» воспитывают молодых футболистов, потом их продают и зарабатывают деньги. Эти ребята потом в топ-клубах совершенствуются и становятся игроками нашей сборной. Считаю, что это очень правильный путь. Хочу похвалить «Крылья Советов» и «Локомотив» за то, что они доверяют российским футболистам. Поэтому трансфер хороший. Надеюсь, что Салтыков сумеет проявить себя в московском клубе.

- Насколько он перспективен, на ваш взгляд?

- Думаю, перспективен. У него есть все возможности играть, учитывая, что железнодорожники доверяют молодым. Думаю, у него в новом клубе все получится.

- В 21 матче этого сезона он забил 4 мяча. Не маловато?

- Есть еще, куда стремиться. Молодые игроки не так стабильны. Но в следующем чемпионате, может быть, он забьет двадцать мячей. Главное, чтобы он к этому стремился, чтобы у него была мотивация и прогресс.

- Не смущает, что в атаке «Локомотива» и так все насыщено и это не самая проблемная позиция в команде?

- Чем больше хороших молодых футболистов будет в команде, тем выше конкуренция не только в матчах, но и на тренировках. Тем самым повышается уровень футболистов, если они будут хорошо проявлять себя в матчах. Атакующая линия всегда нуждается в сильных исполнителях.

- Пишут, что «Локомотив» намерен продать полузащитника Рыбчинского. Он действительно не нужен команде?

- Это решает тренер. Он смотрит, как футболист работает на тренировках, как проявляет себя в матчах. Если есть решение его продать, значит, для этого есть объективные причины. Я не первый год наблюдаю за руководством «Локомотива», как оно себя ведет на трансферном рынке, и доверяю ему. Если железнодорожники хотят продать какого-то игрока, значит, так будет лучше для клуба.

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- Была информация, что Гилерме может уйти зимой в «Сочи». Стоит ему это делать?

- Ему решать. Если он захочет уйти, то «Локомотиву» сложно будет этому воспрепятствовать.

- Писали, что «Локомотив» хочет купить 31-летнего сенегальского защитника Сека. Линия обороны нуждается в усилении?

- Если и нуждается, то точно не в игроке, которому 31 год. Есть футболисты помоложе, побыстрее и более интересные.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Булыкин Гилерме Дмитрий Рыбчинский Никита Салтыков Абдулай Сек ещё теги
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