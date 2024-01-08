Ветеран «Локомотива» Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о последних трансферных новостях из стана «железнодорожников».
- Пишут, что полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков перешел в «Локомотив». Как оцените такой трансфер?
- Я хорошо его оцениваю. Для всех этот переход только в плюс. Если бы он сейчас перешел, вообще было бы супер. Но Салтыкову придется подождать до конца этого сезона.
- Вам нравится, как играет Салтыков в Самаре?
- Мне нравится то, что «Крылья Советов» воспитывают молодых футболистов, потом их продают и зарабатывают деньги. Эти ребята потом в топ-клубах совершенствуются и становятся игроками нашей сборной. Считаю, что это очень правильный путь. Хочу похвалить «Крылья Советов» и «Локомотив» за то, что они доверяют российским футболистам. Поэтому трансфер хороший. Надеюсь, что Салтыков сумеет проявить себя в московском клубе.
- Насколько он перспективен, на ваш взгляд?
- Думаю, перспективен. У него есть все возможности играть, учитывая, что железнодорожники доверяют молодым. Думаю, у него в новом клубе все получится.
- В 21 матче этого сезона он забил 4 мяча. Не маловато?
- Есть еще, куда стремиться. Молодые игроки не так стабильны. Но в следующем чемпионате, может быть, он забьет двадцать мячей. Главное, чтобы он к этому стремился, чтобы у него была мотивация и прогресс.
- Не смущает, что в атаке «Локомотива» и так все насыщено и это не самая проблемная позиция в команде?
- Чем больше хороших молодых футболистов будет в команде, тем выше конкуренция не только в матчах, но и на тренировках. Тем самым повышается уровень футболистов, если они будут хорошо проявлять себя в матчах. Атакующая линия всегда нуждается в сильных исполнителях.
- Пишут, что «Локомотив» намерен продать полузащитника Рыбчинского. Он действительно не нужен команде?
- Это решает тренер. Он смотрит, как футболист работает на тренировках, как проявляет себя в матчах. Если есть решение его продать, значит, для этого есть объективные причины. Я не первый год наблюдаю за руководством «Локомотива», как оно себя ведет на трансферном рынке, и доверяю ему. Если железнодорожники хотят продать какого-то игрока, значит, так будет лучше для клуба.
- Была информация, что Гилерме может уйти зимой в «Сочи». Стоит ему это делать?
- Ему решать. Если он захочет уйти, то «Локомотиву» сложно будет этому воспрепятствовать.
- Писали, что «Локомотив» хочет купить 31-летнего сенегальского защитника Сека. Линия обороны нуждается в усилении?
- Если и нуждается, то точно не в игроке, которому 31 год. Есть футболисты помоложе, побыстрее и более интересные.
Елена Григорьевская
Бан пользователя