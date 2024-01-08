«Крылья Советов» получат 20% от следующей продажи Салтыкова

Стали известны подробности сделки по трансферу вингера «Крыльев Советов» Никиты Салтыкова в «Локомотив».

По информации «Чемпионата», самарский клуб получит 20 процентов от следующей продажи Салтыкова из состава «железнодорожников».

Сумма перехода полузащитника в «Локомотив» составила 350 тысяч евро, а вторую половину сезона Салтыков проведёт в «Крыльях Советов» на правах аренды.

В нынешнем сезоне Никита провёл 21 матч в рамках всех состязаний, став автором четырёх забитых мячей при пяти результативных передачах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Салтыкова в три милллиона евро.