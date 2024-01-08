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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Полузащитник «Спартак» Зорин имеет предложения от двух клубов РПЛ слухи

08 Января 2024 • 15:24 Комментировать

Полузащитник столичного «Спартака» Даниил Зорин может продолжить карьеру в другом клубе Российской премьер-лиги.

По информации «РБ Спорт», два коллектива чемпионата проявляют интерес к футболисту «красно-белых». Имена клубов не разглашаются, однако известно, что команда из верхней части таблицы намерена выкупить Зорина, а клуб из второй половины хочет взять игрока в аренду.

Первую часть сезона Даниил провёл на правах аренды в минском «Динамо», которому хавбек помог стать чемпионом Беларуси. Контракт Зорина со «Спартаком» действует до 2026 года, а его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 500 тысяч евро.

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