Полузащитник столичного «Спартака» Даниил Зорин может продолжить карьеру в другом клубе Российской премьер-лиги.

По информации «РБ Спорт», два коллектива чемпионата проявляют интерес к футболисту «красно-белых». Имена клубов не разглашаются, однако известно, что команда из верхней части таблицы намерена выкупить Зорина, а клуб из второй половины хочет взять игрока в аренду.

Первую часть сезона Даниил провёл на правах аренды в минском «Динамо», которому хавбек помог стать чемпионом Беларуси. Контракт Зорина со «Спартаком» действует до 2026 года, а его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 500 тысяч евро.