Защитник «Маккаби» из Хайфы Абдулай Сек интересен «Локомотиву». Московский клуб даже делал предложение по 31-летнему сенегальцу, что подтвердили в агентстве Tbn Sports, работающем с игроком.

«Да, «Локомотив» отправил предложение по Абдулаю Секу, но «Маккаби» Хайфа его отклонил, всё было официально», - ответили в агентстве сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Абдулай Сек выступает за «Маккаби» из Хайфы с сентября 2022 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 1,4 миллиона евро.

Отметим, что «Локомотив» сейчас занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.