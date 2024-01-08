Кузнецов объяснил причины разрыва контракта с «Осасуной» и возвращения в Россию

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов рассказал о разрыве контракта с «Осасуной» после ссоры с болельщиками клуба из Памплоны.

«Президент сначала пообещал оштрафовать на 25 тысяч долларов. Я ответил, что тогда разорву контракт и уеду домой. Они: «Давай ты извинишься, мы скажем, что тебя оштрафовали, но на самом деле не оштрафуем». — «Нет, — говорю, — я поехал домой», — приводит слова главного тренера 2DROTS «Спорт-Экспресс».

Кузнецов также заявил о специфике менталитета басков и о низком уровне их команды, отметив плохое отношение в «Осасуне».

Дмитрий Кузнецов выступал в составе памплонцев с 1996 по 1997 год. Также в Испании экс-защитник играл за «Эспаньол», «Лериду» и «Алавес».