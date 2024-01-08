​Дюрица назвал команду, против которой в РПЛ было сложнее всего играть

Экс-игрок «Локомотива» Ян Дюрица ответил на вопрос, против каких футболистов из топ-команд ему было труднее всего действовать в чемпионате России.

Дюрица назвали фамилии Сычёва, Веллитона, Аршавина и Кержакова, однако выделил при этом футболистов ЦСКА.

«Сложнее всего [было] играть против ЦСКА, потому что Жо был высоким, быстрым, против него тяжело выиграть борьбу на втором этаже, а Вагнер Лав резкий, с хорошим дриблингом и контролем мяча. А ещё были Олич и Красич. ЦСКА тогда был очень мощной командой», - цитирует Дюрицу Metaratings.

На текущий момент ЦСКА располагается на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Лидером же Премьер-лиги является «Краснодар», который в восемнадцати прошедших турах смог раздобыть 38 зачётных баллов.