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Дюрица рассказал об интересе «Монако» после подписания контракта с «Сатурном»

08 Января 2024 • 14:37 Комментировать

Бывший защитник клубов РПЛ и сборной Словакии Ян Дюрица рассказал об интересе «Монако» в 2006 году.

«Когда я только подписал контракт с «Сатурном», то мы со Словакией обыграли Францию в товарищеском матче за несколько месяцев до ЧМ-2006. Против нас сыграли Зидан, Трезеге, Бартез. После этой игры меня очень хотел «Монако», но уже было поздно», – приводит слова экс-игрока клубов РПЛ Metaratings.ru. Также Дюрица отметил, что не жалеет о переходе в «Сатурн».

Напомним, что в России словацкий защитник выступал в составе «Сатурна» и «Локомотива», выиграв в футболке московского клуба Кубок России и «бронзу» Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
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