Стало известно, когда Артур перейдёт в «Зенит»

Форвард «Палмейраса» Артур переходит в петербургский «Зенит». Как информирует посредством социальных сетей инсайдер Фабио Алейшо, 25-летний бразилец официально станет игроком «сине-бело-голубых» сегодня, 8 января.

Ранее в прессе сообщалось, что руководство российского чемпиона заплатит «Палмейрасу» за переход Артура 18 миллионов евро.

В минувшем сезоне форвард поучаствовал в 59 поединках, в которых записал на свой счет 13 забитых мячей и три результативные передачи.

По итогам 18 туров чемпионата России «Зенит» занимает второе место.

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