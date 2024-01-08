Силкин: «Кордоба — лучший нападающий РПЛ, это лидер своей команды»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин назвал форварда «Краснодара» Джона Кордобу лучшим форвардом Премьер-лиги.

«Кордоба — лучший нападающий РПЛ, это лидер своей команды. Он здорово играет корпусом, разгоняет атаки, думаю, каждый тренер хотел бы поработать с таким игроком. Его уход станет огромной потерей для «Краснодара», — приводит слова специалиста «РБ Спорт».

По его мнению, таких игроков, как Кордоба, всегда тяжело менять, однако, как считает Силкин, до лета колумбиец останется в составе «быков».

В 20 матчах нынешнего сезона в рамках всех турниров Джон Кордоба стал автором 11 голов. «Краснодар» находится на первом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги.