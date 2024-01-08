Кузнецов назвал главные качества Павла Садырина

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о бывшем главном тренере «армейцев» Павле Садырине.

«Сумасшедшая коммуникабельность. Во времена, когда тренеры часто бывали жёсткими, с ним всегда общались нормально. Не злой, не грубый. К каждому футболисту мог найти подход», — приводит слова тренера 2DROTS «Спорт-Экспрессу». По его словам, главным качеством Садырина были человеческие качества.

Напомним, что Павел Фёдорович Садырин трижды руководил ЦСКА в период с 1989 по 2001 год. Под его руководством «армейцы» выиграли последний розыгрыш чемпионата СССР в истории.